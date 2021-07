France en bronze, qui va gagner les JO de foot selon les bookmakers ?

Les favoris des bookmakers pour le tournoi de foot, à Tokyo.

Donnée pour favorite, quelques mois en arrière, la France a reculé dans la hiérarchie des vainqueurs possibles du tournoi des Jeux Olympique 2020, qui commence à Tokyo. C’était avant que tombent la liste et les défections de joueurs, retenus par leurs clubs. Désormais plus que les Bleuets, les bookmakers nationaux voient l’Espagne, se parer d’or, au mois d’août.

L’Espagne en favorite à la victoire aux JO 2020 de foot

Traduit par les cotes, la Roja espagnole est donnée gagnante, à la moyenne de 2,8 contre un. La France arrive en troisième dans la hiérarchie qui, si elle est ainsi respectée, octroiera la médaille de bronze, au collectif de Sylvain Ripoll. La France championne olympique vaut une cote moyenne de 5,7. Entre l’Espagne et les Français se glisse le Brésil, avec une cote à 3,6.

Début ce jeudi pour l’équipe de France

Derrière, c’est plus partagé entre l’Allemagne, l’Argentine et le Japon à domicile, qui approchent une cote de victoire à 10, dans des ordres différents, selon les opérateurs. Le tournoi olympique de football débute ce jeudi 22 juillet, à 10h chez nous, pour l’équipe de France face au Mexique, dans le groupe A, avec le Japon et l’ Afrique du sud, en plus. La finale est programmée le 7 août.