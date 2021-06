France ou Allemagne : Qui va gagner selon les bookmakers ?

France – Allemagne ce mardi, à l’Euro de footballl.

L’Euro a déjà commencé depuis quatre jours, pour nous, le début est pour ce soir, quelque part sur un rectangle de la pelouse de l’Allianz Arena de Munich. Pour un choc entre la France et l’Allemagne, qui annonce la couleur. Clairement, la plus belle affiche de ce début de tournoi. Et deux nations qui débutent par un match au sommet. Laquelle aura l’avantage ?

La France favorite sur l’Allemagne. Mais…

Chez les bookmakers (ceux du pays et même d’ailleurs), la nation championne du monde en titre est favorite. Sans que cela ne transpire toutefois, à grosses gouttes. On s’explique. La France a donc un léger avantage, qui se traduit sur le marché victoire, nul, défaite. Les Bleus qui gagnent paie 2,65 fois la mise, contre 3 le succès de l’Allemagne. Et entre, le match nul, un peu plus lointain, à 3,15.

Vers un partage des points entre les deux voisins ?

Seulement ce résultat de parité est celui qui tombe en premier, à la demande d’un score précis, envisagé pour ce match. Le 1-1, coté à 5,2 contre un, sonne franchement comme évidence, chez les opérateurs que nous avons consulté. Sinon, c’est la France qui s’imposera 1-0, à la cote moyenne de 7,35 contre un.

Mbappé, Benzema, Giroud : la force offensive est à l’avantage des Bleus

Avec toutes ses forces vives devant, la nation de Lloris a des arguments devant, pour faire basculer le match, à tout moment. Kylian Mbappé (cote de but à 2,9), Karim Benzema (3,05) et Olivier Giroud (3,3), ont tout trois l’avantage sur Kevin Volland, la première menace désignée par les bookmakers. Un but de l’attaquant de l’AS Monaco paie 3,67 fois la mise de départ. Ce France – Allemagne à l’Euro 2021 se joue ce mardi soir, à 21h, en direct sur M6.