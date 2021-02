Franck Ribéry pose avec son nouveau monstre à près de 500 000 € !

Un nouvel Urus pour Franck Ribery.

Franck Ribéry a publié une photo de lui sur Instagram, où il s’affiche avec sa nouvelle voiture. Après avoir craqué pour le Audi RS6 Mansory l’été dernier, l’ancien ailier du Bayern Munich vient de recevoir une Lamborghini Urus. Dopé par le préparateur allemand Mansory, le SUV noir et blanc a un avant agressif, à l’image du style de jeu du joueur de la Fiorentina, provocateur balle au pied.

Un bolide surpuissant à 500 000 € pour Ribéry

Si la Lamborghini Urus est vendue aux alentours de 230 000 €, sa version améliorée, par Mansory, est quant à elle estimée à près d’un demi-million d’euros. Son moteur V8, est gonflé de 650 chevaux à plus de 800, avec une vitesse de pointe qui s’approche les 320 km/h. Des caractéristiques, qui font de lui le SUV le plus rapide au monde, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 3,3 secondes. Franck Ribery a de quoi se faire plaisir, sur les routes de Florence en Italie, qu’il devrait toutefois quitter cet été, au terme de son contrat.

Pas la première Lamborghini entre ses mains

Cet Urus n’est pas le premier modèle de la marque au Taureau, qu’éprouve Franck Ribéry. Il a eu ou a encore, une Aventador LP700-4, une autre Aventador version SV Roadster, et plus surprenante était sa Gallardo LP560-4 Spyder vert pomme, qu’il conduisait dans les années 2010. A l’époque l’international français était plus jeune et plus foufou.