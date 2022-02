Georgina Rodriguez, cadeau à 100 000€ pour les 37 ans de Cristiano Ronaldo

Un nouveau bolide dans le garage de Cristiano Ronaldo.

Pour les 37 ans de Cristiano Ronaldo, sa compagne, Georgina Rodriguez, lui a offert un Cadillac Escalade 2022. Il ne s’agit pas là du premier cadeau automobile du mannequin, puisque deux ans auparavant, elle lui avait offert un Mercedes Brabus à 600 000 euros, avec 900 chevaux sous le capot. Cette fois-ci, elle a opté pour un modèle de voiture plus familial. Une offrande estimée à 100 000 euros qui rejoint un garage déjà plus qu’impressionnant.

Georgina Rodriguez offre un Cadillac Escalade à Cristiano Ronaldo

Avec ses 5,5 mètres de long et plus de 400 chevaux, le modèle 2022 du Cadillac Escalade est un véritable monstre. De noir habillé, le 4×4 choisi par le mannequin possède un moteur V8 essence et dispose de sept places. Il est tout équipé, au plus grand plaisir des enfants du couple, qui s’en sont donnés à coeur joie pour tester les écrans et écouteurs sans fil intégrés, tel que nous le montre Georgina Rodriguez, dans une séquence partagée sur ses réseaux sociaux.

Un SUV pour famille nombreuse à 100 000 euros

Il s’agit d’un choix peu commun tant le garage du Portugais nous a habitués à des automobiles différentes. Moins rapide et plus spacieux que ses bolides habituels, l’Escalade 2022 a ravi le numéro 7 de Manchester United et sa famille, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux de son épouse. Un cadeau bling bling pour n’importe qui, mais chez les Ronaldo, on s’y habitue.