Girondins de Bordeaux : Tous les détails d’une saison 2020 déficitaire de 34,934 M€

Les Girondins de Bordeaux ont perdu gros, avec la fin anticipée de la saison 2019-20.

Trop c’est trop pour King Street, qui ne veut plus se saigner pour les Girondins de Bordeaux, dont le fonds d’investissement est pourtant le propriétaire. N’ayant pas vu la crise venir et ses effets sur notre économie, King Street doit courber l’échine et composer au mieux que possible, poru assumer les lourdes pertes générées sous sa gouvernance. Dont celles de la saison 2019-20, pour laquelle la DNCG, vient de livre les détails.

Un déficit encore aggravé par la crise au terme de la saison 2020

En ce qui concerne les Girondins de Bordeaux, ils sont déficitaires à hauteur de 34,934 millions d’euros. C’est quasiment dix millions de pertes en plus, qu’un an auparavant. C’est qu’ici en particulier, tout s’est amplifié dans le mauvais sens. A savoir qu’avec la Covid 19, des stades à huis clos ou partiellement et une saison finalement tronquée, les revenus de l’opérationnel, c’est-à-dire sans le mecato, ont baissé de 24,21%, à 54,037 millions, en 2020.

Trop de pertes cumulées par le fonds propriétaire des Girondins de Bordeaux

Mais dans le même temps, les salaires ont flambé, puisque la rémunération chargée du personnel est passée de 60,471 millions d’euros, en 2019, à 72,531 millions, au bilan un an plus tard. C’est une augmentation de 20%, qui n’a pas obtenu les effets escomptés sur le rectangle vert. Ce bilan 2020 précédent celui de la saison qui vient de s’achever et au terme de laquelle, King Street a décidé de son désengagement, en plaçant son club, sous la tutelle du tribunal de commerce.