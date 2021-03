Girondins de Bordeaux – PSG : Les audiences de la soirée foot à la télé

c’était un match de Ligue 1 en semaine, entre les Girondins de Bordeaux et le PSG.

C’était hier, mercredi, la 28e journée du championnat de France de Ligue 1, dans un format décalé en semaine. La programmation était large, avec de très belle affiches ; deux étant mises en avant sur la chaîne Canal + : OL – Stade Rennais, d’abord, à partir de 19h00, puis Girondins de Bordeaux – PSG, en suivant, en prime time.

Moitié moins de téléspectateurs pour FCGB – PSG que pour ASM – PSG

Cette dernière a été suivie par 630 000 téléspectateurs en moyenne avec, selon TouteLaTélé, un pic à 759 000 et une part d’audience relevée sur la soirée, à 2,8%. Le jour, hors de l’ordinaire du calendrier de la Ligue 1 et l’affiche entre des Parisiens plus concernés, sinon ambitieux que leurs hôtes, à ce stade avancé de la saison, justifient les chiffres plutôt modestes de la soirée.

PSG – Nantes pour la prochaine journée en prime time le dimanche

Le dimanche soir, les audiences sont plus fortes, l’attestent les presque 1,5 millions de téléspectateurs en moyenne, qui ont suivi – toujours sur Canal + -, le choc de ce 22 février, entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Le PSG sera encore en vedette de la prochaine journée de Ligue 1, le dimanche 14 mars au soir, avec la réception du Nantes d’Antoine Kombouaré. Des retrouvailles entre le technicien kanak et son ancien club, qui s’annoncent déjà intéressantes sur le papier.