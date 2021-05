Guardiola, bienvenue dans sa nouvelle maison à 10M€. L’ancienne de Rafa Marquez

Pep Guardiola rentre en Espagne. Sans que l’on sache si ce sera pour ses congés, ou de façon définitive.

Tout comme Memphis Depay, il y a un peu plus d’une semaine, Pep Guardiola serait lui aussi sur une affaire immobilière à Barcelone. Mais à la différence du Néerlandais, l’entraîneur de Manchester City serait déjà officiellement propriétaire d’un bien dans la capitale catalane, depuis le 11 mars dernier. C’est en tout cas ce que rapporte, ce matin, le média espagnol Crónica Global, dans un article indiquant notamment que la valeur de cette nouvelle acquisition serait de 10 000 000 €.

Un luxueux manoir à 10 M€ anciennement propriété de Rafa Marquez

Il semblerait que ce soit devenu une destination à la mode lorsque l’on est dans le monde du football, et que l’on souhaite s’installer à Barcelone. Le quartier de Pedralbes, après avoir reçu la visite de Memphis Depay la semaine dernière, et étant par la même occasion le lieu de résidence d’Ousmane Dembélé, a semble-t-il convaincu le coach des Skyblues d’investir 10 000 000 € dans un luxueux manoir présent en son sein. La propriété, grande de 741 mètres carrés, et installée sur une superficie de 2 114, est connue pour avoir été, anciennement, la résidence de Rafael Marquez. Le joueur du Barça y a séjourné durant son passage dans la ville de Gaudi, entre 2003 et 2010. A l’époque aux ordres d’un certain… Guardiola.

Guardiola achète en Catalogne et relance les rumeurs d’un retour au Barça

La transaction, toujours selon le média espagnol, aurait été officialisée et enregistrée au registre foncier les 12 février et 11 mars derniers. Son dernier propriétaire serait un riche homme d’affaire russe, qui cherchait à se débarrasser du manoir depuis plusieurs mois. La vente, elle, aurait été conclue par l’intermédiaire de la société commune de Pep Guardiola et sa femme Cristina Serra. Cette vente, comme on pouvait s’y attendre, a fait naître chez certains des spéculations sur un potentiel retour du coach espagnol chez les Blaugrana, alors même que son contrat le liant aux Citizens est effectif jusqu’en 2023.