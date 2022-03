Guerre Ukraine-Russie : Après Gazprom, Schalke 04 tiendrait son nouveau sponsor

Gazprom à peine écarté, Schalke 04 tiendrait son nouveau sponsor majeur.

Tout va décidément très (trop ?) vite, dans ce monde. Hier encore, l’Europe était en paix et rien ne laissait présager la situation d’aujourd’hui, d’une Ukraine militairement envahie par son voisin russe. Hier encore, la société d’état Gazprom, était un sponsor influent du football, associé à l’UEFA et premier commanditaire du club Schalke 04.

Après Gazprom, Vivawest associé à Schalke 04

Mais ça, c’était donc avant que Vladimir Poutine ne lance les premiers assauts. Et que d’un coup, le Vieux Continent écarte tout ce qui l’unit à la Russie. Tout, dont le sponsor Gazprom déjà remplacé ou presque, selon une information de Bild, au club de Gelsenkirchen. C’est en effet le groupe fournisseur d’hébergement locatif, Vivawest, qui devrait prendre la suite.

Une marque un temps associée au Borussia Dortmund voisin et rival

Bild ne donne aucune indication de durée ou de montant du partenariat. Le quotidien allemand précise que Vivawest a son siège à deux pas de la Veltins Arena, l’enceinte our se produit les joueurs de Schalke 04. Fait amusant, Vivawest est une filiale du groupe Evonik, longtemps sponsor sur le jaune et noir maillot du Borussia Dortmund, le plus grand rival de Schalke 04. Les Borussen ont même porté la marque Vivawest sur leur tunique, en 2012.