Ex-PSG : Thiago Silva devient blond platine pour une marque de bière

Le nouveau look de Thiago Silva.

Nouveau look pour l’ancien défenseur et capitaine du PSG, Thiago Silva. Nous avions laissé le Brésilien, cheveux brun, tel qu’ils sont au naturel. Le voilà désormais, en blond platine, couleur singulière s’il en est. Et si l’on vous en parle, c’est parce qu’il y a derrière, la patte d’une marque connue en Amérique du sud : la bière Brahma.

De brun à blond platine l’ex capitaine du PSG

C’est une sorte de challenge que lance le brasseur aux footballeurs et sportifs brésiliens : le « Cabelo Cremoso Brahma », que l’on pourrait traduire par les « cheveux crèmes Brahma », ou comment tenter de reproduire de façon capillaire, la mousse produite par la bière quand elle est versée dans le verre. C’est très audacieux, mais ça marche puisque de nombreux autres noms du ballon que Thiago Silva se sont prêtés au jeu, dont son partenaire à Chelsea, Jorginho, naturalisé italien, mais né Brésilien.

Un challenge pour un brasseur le jour de la fête de la bière

« Beaucoup de joueurs ont lancé « Cabeça Cremoso » au Brésil, à mon tour je n’ai pas hésité, j’ai rejoint le @brahmacerveja Et @arielreidoblindado, que l’ai lancé ici en Europe le jour même de la bière, écrit Thiago Silva sur ses réseaux sociaux. Je veux voir qui vient avec moi et participe aussi au mouvement pour sauver l’onctuosité du football ». Ce vendredi 6 août était partout dans le monde la journée internationale de la bière.