Insolite, FCGB : Quand le gardien des Girondins se trompe de sponsor…

Benoît Costil a disputé son match face à Nice avec, en deuxième période, le logo de l’ancien sponsor sur son maillot.

Ce dimanche, le FCGB accueillait l’OGCN. C’était l’occasion pour Bordeaux de sortir la tête de l’eau, et d’entretenir l’espoirs de rester en Ligue 1. Cela ne s’est pas passé comme voulu, puisque le club s’est incliné sur le score de 1-0. Si la défaite en a désolé plus d’un, le fait que Benoît Costil, gardien des Girondins, se trompe de sponsor a interpellé sur les réseaux sociaux. Scène insolite au Matmut Atlantique.

Situation insolite au FCGB, le gardien se trompe de sponsor

Ça ne va pas fort chez les Girondins de Bordeaux. En galère en championnat, voilà maintenant que Benoît Costil enfile un maillot, avec l’ancien sponsor Winamax apparaissant sur la face avant. Et cela, pour disputer la seconde période, ce qui peut soulever la question de savoir, si c’est une erreur dans la précipitation du portier, ou un geste intentionnel, sachant la période compliquée, que vit au club l’ancien rennais, dans les derniers mois de son contrat. Le fait est que Costil a joué les 45 dernières dernières minutes, avec une tunique marquée du W du bookmaker, qui n’est plus associé aux Marines, depuis le début de l’année.

belle preuve d’amateurisme je penser que winamax n’etait plus notre sponsor @girondins une explication peut etre ? quand rien ne va rien ne va pic.twitter.com/QxLYYUuse1 — 100 % Marine & Blanc (@CPCMarineBlanc) May 2, 2022

Winamax n’est plus un partenaire des Girondins depuis janvier

Partenaire plus confidentiel du FCGB, de 2015 à 2019, l’opérateur de jeux a augmenté son engagement et investissement, en devenant central sur le maillot des joueurs, au commencement de cette saison 2021-2022. Et normalement, jusqu’en 2024. Sauf que, échaudé par la communication aggressive de son sponsor sur les réseaux sociaux, le club au scapulaire a décidé de rompre le contrat, le 14 janvier dernier, et de pointer, à la place sur les tuniques, la fondation du club, Coeur Marine & Blanc. C’est elle que portait, à juste titre, Benoît Costil, ce dimanche face à Nice. Avant d’en changer. La suite on la connait…