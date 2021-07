Inter Milan : Lenovo devient sponsor sur le maillot des champions d’Italie

Lenovo est désormais sur le maillot de l’Inter Milan.

Déjà « global technology partner » du club, depuis 2019, le groupe chinois Lenovo étend sa présence et son influence, au sein de l’Inter Milan, en devenant à compter de ce mardi 13 juillet (au jour de la révélation du maillot domicile 2021-22), le nouveau sponsor au dos de la tunique des joueurs champions d’Italie, au terme de la saison 2020-21, de Serie A.

Lenovo étend son partenariat avec l’Inter Milan

Lenovo occupera l’espace sous les numéros des joueurs, laissé libre par le logo de « Driver », que déclinait le groupe Pirelli, qui n’est plus désormais un sponsor des Lombards. En plus de cette visibilité sur les tenues des Intéristes, Lenovo continuera de fournir le club de sa technologie : serveurs, systèmes de gestion des données, de stockage et de collaboration, en plus des ordinateurs portables, des écrans et des accessoires. Lenovo offre ses compétences interne au staff, à la direction ou au joueur et à toutes les lignes de leur performance, en direct. Ainsi qu’à l’externe, au stade Giuseppe-Meazza, ou pour servir l’expérience digitale du club et de ses supporters.

Partenaire technologique et digital des Lombards

« Notre volonté n’était pas seulement d’étendre, mais d’élever le partenariat », détaille Alessandro Antonello. « C’est une évolution pour la transformation digitale de notre compagnie », se félicite le PDG de l’Inter Milan. « Le meilleur de la technologie au service de la performance sportive », renchérit Luca Rossi, le président de Lenovo Intelligent Devices Group, qui évoque « un partenariat d’intelligence », dont la durée n’a pas été communiquée.