Inter Milan: L’incroyable Ferrari du propriétaire aux couleurs du club lombard

Avec. sa Ferrari couleurs Inter Milan, Steven Zhang ne passe pas inaperçu en Lombardie.

L’homme d’affaire chinois Steven Zhang affiche sa réussite professionnelle autant que ses couleurs favorites. Jeune propriétaire (30 ans), de l’Inter Milan en Italie, il est devenu le premier président non italien à remporter un Scudetto et il a redonné de l’allant, à un club qui avait perdu de sa superbe. Steven Zhang s’y emploie à tous les niveaux, jusque dans le choix de l’habillage de sa superbe Ferrari personnelle.

Noire, bleue et jaune la Ferrari « Inter Milan » de Steven Zhang

Elle est d’un modèle 488 Pista, vendu à plus ou moins 300 000 euros, selon les options ou les versions choisies. Selon aussi la configuration extérieure et celle de Steven Zhang est tout sauf banale, dans un registre de bleu foncé, avec au centre l’iconique bande transversale sur ce modèle de Ferrari, ici plaquée en noir avec du jaune à l’intérieur.

Un bolide qui ne passe pas inaperçu et qui peut diviser à Milan

Du bleu, du noir et du jaune combinés ensemble, cela ne vous rappelle rien ? L’Inter Milan bien sûr et chaque déplacement de Steven Zhang dans la région lombarde est vu, avec bonheur pour les uns, dépit pour d’autres qui soutiennent plutôt le rouge et le noir des Rossoneri voisins et ennemis jurés.