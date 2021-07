JO 2021 : Qui sont les athlètes les mieux payés aux JO de Tokyo ?

Kevin Durant est l’athlète le mieux rémunéré parmi les 11 000 attendus aux Jeux Olympique de Tokyo.

Nous y voilà, avec une année de retard sur le calendrier et beaucoup d’incertitudes encore, mais ces JO 2021, initialement pour 2020, sont désormais lancés depuis Tokyo. Parmi le gratin des athlètes à suivre, il y a celles et ceux qui justifient de la plus grosse rémunération sur l’année écoulée.

Aucun français dans le top 9 des mieux payés des Jeux

Par rémunération, s’entendent tours les revenus, du salaire, des primes quand il y a en a, et du sponsoring. Le magazine Forbes a dressé le top 9 des athlètes les mieux payés aux JO 2021 de Tokyo, il est largement dominé par les basketteurs et les sportifs de nationalité américaines. Aucun français n’est dans la liste, le mieux payé de la délégation tricolore mais Rudy Gobert en est très proche avec son contrat à 22 million de dollars chez les Jazz.

Kevin Durant au sommet en l’absence d’autres cracks de la NBA

Ici, il faut revendiquer un minimum de 23 millions de dollars (19,5 M€), pour intégrer ce classement (salaires, primes et sponsoring compris). Et l’équivalence de 75 millions de dollars (63,7 M€), pour être l’égal du premier qu’est l’ailier des Nets de Brooklyn, Kevin Durant. Il est l’un des dix joueurs les mieux payés de la NBA, sachant que d’autres cracks de la ligue ont refusé la sélection, comme LeBron James ou Stephen Curry.

Les athlètes les mieux payés aux JO 2021 de Tokyo

9. Jrue Holiday (Basket/USA) = 23 M$

8. Khris Middleton (Basket/USA) = 27 M$

7=. Kei Nishikori (Tennis/Japon) = 30,5 M$

7=. Devin booker (Basket/USA) = 30,5 M$

5. Rory McIlroy (Golf/Irlande) = 32 M$

4. Novak Djokovic (Tennis/Serbie) = 34,5 M$

3. Damian Lillard (Basket/USA) = 40,5 M$

2. Naomis Osaka (Tennis/USA) = 60 M$

1. Kevin Durant (Basket/USA) = 75 M$