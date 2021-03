OM, PSG, ASSE, OL… Le joueur le plus cher par club de Ligue 1 selon le CIES

Jonathan David est la recrue la plus chère du LOSC et présentement la plus forte valorisation du club, sur le mercato.

L’Observatoire du football (CIES) a réalisé une étude, afin de mesurer les joueurs les plus chers de chaque équipe, et le pourcentage que sa valeur représente, par rapport au total estimé pour son club. En Ligue 1, les éléments, sont parfois des purs produits de la formation, des jeunes recrues, ou encore des joueurs en prêt à l’étranger. Des chiffres, qui démontrent la bonne qualité de la formation française.

OM, OL, ASSE misent sur la formation

Du côté de l’Olympique de Marseille, c’est Boubacar Kamara qui a la valeur marchande la plus élevée, entre 20 et 30 millions d’euros. Formé à l’OM, il représente près de 17 % de la valeur totale, de l’effectif phocéen. La même chose pour l’OL, Houssem Aouar valorisé entre 30 et 40 millions d’euros, pèse environ 15 % du poids total du groupe lyonnais, sur le marché des transferts. À l’ASSE, c’est Mahdi Camara, formé à l’Etrat qui a la plusse grosse valorisation, entre 10 et 15 millions d’euros.

Mbappe, la star du PSG

Evidemment, le joueur le plus cher du championnat est Kylian Mbappé, au PSG. Estimé entre 120 et 150 millions d’euros, c’est environ 22 % des actifs de son club, qu’il représente sur le mercato. À Angers, c’est Rayan Aït Nouri, en prêt cette saison, à Wolverhampton, qui est l’élément le mieux valorisé, avec une valeur marchande entre 15 et 20 millions d’euros. Du côté de Rennes et Lille, ce sont les deux recrues phares de l’été dernier, Jérémy Doku et Jonathan David, qui sont les plus bankable des deux effectifs.

