Juventus : Dybala s’offre ce monstre à 400 000€ pour célébrer son 100e but

Paulo Dybala célèbre dignement son 100e but avec la Juventus.

Le 12 mai dernier, Paulo Dybala inscrivait, face à Sassuolo, son 100e but sous le maillot de la Juventus de Turin. Pour marquer l’occasion, il a lui aussi, tout comme Cristiano Ronaldo quelques jours plus tôt, décidé de se faire plaisir en investissant dans un très beau bolide. L’Argentin s’est « offert » une Lamborghini Aventador S Roadster, tel que l’évoquent conjointement le joueur et le constructeur, sur les réseaux sociaux. Un petit bijou qui vaut un peu moins de 400 000 euros, mais peut-être moins pour le joueur, en contrepartie de sa contribution d’image, pour la notoriété de la marque italienne.

Une Aventador S Roadster à près de 400 000 euros et 740 chevaux

Après avoir déjà visité le quartier général de Lamborghini à Sant’Agata, il y a de cela quasiment un an et demi, Paulo Dybala a remit ça, mais cette fois-ci, il est reparti avec une Aventador S Roadster. Un monstre de 740 chevaux pouvant atteindre les 350 km/h et capable de réaliser une pointe de 0 à 100 km/h en 3 secondes grâce, notamment, à son moteur V12. L’attaquant de la Juve a également choisi la couleur jaune pour la carrosserie Roadster de son nouvel engin. L’intérieur est, pour sa part, teint en noir, avec des coutures jaunes en adéquation avec le visuel extérieur du bolide.

Les voitures de sport, une passion commune aux joueurs de la Juventus

Si Paulo Dybala vient de frapper fort avec sa nouvelle acquisition, il n’est pas le seul Bianconeri a profité de son salaire chez la Vieille Dame. En effet, on ne présente plus Cristiano Ronaldo, par exemple, qui fait le bonheur des fabricants de voitures de luxe en agrandissant toujours un peu plus sa collection personnelle présente dans son parking, qu’il vient d’ailleurs de faire déménager à Lisbonne. Mais d’autres actuels ou anciens coéquipiers turinois du natif de Laguna Larga partagent aussi cette passion des moteurs puissants, comme Miralem Pjanic, Leonardo Bonucci, ou encore Sami Khedira. La concurrence s’intensifie, sur le parking du Juventus Center.