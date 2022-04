Karim Benzema, combien vaut-il aujourd’hui sur le mercato ?

Karim Benzema est au sommet de sa carrière sportive, mais pas de sa valorisation sur le marché des transferts.

Un Ballon d’or en puissance, c’est le résumé de la période que traverse, Karim Benzema. L’attaquant du Real Madrid est sur un nuage, avec deux triplés claqués consécutivement, sur la grande scène de la Ligue des champions. A 34 ans, le natif de Bron touche peut-être le sommet sportif de sa carrière, à un âge où toutefois, est loin derrière lui, le temps de sa valorisation maximale, sur le marché des transferts.

Une valorisation désormais proche de ce que le Real a payé pour le recruter

Cinq ans plus tôt, il dépassait les 60 millions d’euros, désormais, il est diversement estimé à 25 millions d’euros par Transfermarkt, et une dizaine de millions de plus, dans l’analyse du Centre international d’étude du sport (CIES). Cela, alors que l’international français entrera, au 30 juin prochain, dans la dernière année de son dernier contrat, prolongé de deux ans, en 2021. Depuis 2009 et son transfert de Lyon au Real Madrid, pour 35 millions d’euros, il a déjà paraphé cinq extensions de contrats et il est possible, au rythme qui est présentement le sien, qu’il en valide une prochaine.

Quel futur pour Karim Benzema sous contrat jusqu’en 2023 ?

Ce sera là, en effet, l’une des questions chaudes à venir, que le futur du meilleur buteur français de l’histoire de la Ligue des champions. A savoir que dans son cas, deux tendances semblent se dessiner : soit il poursuit l’aventure chez les Merengue, en s’inscrivant encore un peu plus dans son histoire, soit il revient en France, à l’Olympique Lyonnais, où tout a commencé pour lui. L’intéressé ne semble pas l’exclure, mais pas tant qu’il sera aussi rayonnant sur le terrain, avec le blanc maillot madrilène.