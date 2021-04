Karime Benzema, plus d’une moitié de vie avec adidas

Karim Benzema et adidas, une association qui dure depuis des années.

Il est une qualité qu’il faut reconnaître à Karim Benzema, dans le monde du professionnel, il est quelqu’un de particulièrement fidèle. C’est sa douzième saison en club, avec le Real Madrid, c’est déjà une énorme performance en soi. Il en compte quelques-unes en, plus aux côtés d’adidas.

Karim Benzema n’a eu qu’un seul équipementier et ça dure depuis des années

La marque aux trois bandes est son équipementier officiel. Et cela fait des années que cela dure, tel que le disait dernièrement l’intéressé, sur la chaîne qu’il exploite à son image. « Ça fait longtemps, j’avais peut-être 14-15 ans. Aujourd’hui c’est comme une famille. J’ai toujours été avec eux. Ça s’est toujours bien passé. On a fait beaucoup de chemins ensemble ».

La marque allemande ne l’a jamais lâché, même quand il était dans le dur

Et la confiance est demeurée mutuelle, même quand le joueur s’est retrouvé dans la tourmente judiciaire et donc médiatique, entre la vieille histoire de l’affaire « Zahia », et plus tard le différent qui l’oppose à Mathieu Valbvuena, qui lui a coûté sa place en équipe de France. Son sponsor est resté et ne l’a jamais écarté de ses communications.

Impossible is nothing » pour adidas comme pour Benzema

L’attaquant du Real Madrid le confirme d’ailleurs : « Avec adidas j’ai fait beaucoup de choses, j’ai représenté pas mal de paires de crampons, des baskets, des affaires, beaucoup de shooting. » Dernièrement, il a prêté son image, ou plutôt son regard, à la campagne de son sponsor, sous la baseline bien connue : « Impossible is nothing » (impossible n’est rien).