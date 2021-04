Kevin de Bruyne, un business extra-football à plus de 5 millions d’euros

Kevin de Bruyne a la sympathie des annonceurs, pour ceux qui le choisissent pour leur communication.

Si Kevin de Bruyne est un danger sur les pelouses de football, pour le PSG notamment qui a à l’affronter, le meneur belge est aussi un joueur qui monte, sur le terrain du marketing. Il faut dire qu’il est à bons conseils, au sein de la puissante agence Roc Nation du rappeur Jay Z, qui gère tous les droits de son image (le joueur assume seul ses droits sportifs, sans agent).

Kevin de Bruyne attire de plus en plus de sponsors dans son sillage

L’attaquant de Manchester City est d’abord associé à Nike, son équipementier. Alors que la marque à la Virgule se sépare de nombreux athlètes, lui reste un joueur premium pour la marque, sous contrat au moins jusqu’à l’année prochaine. KDB est aussi, depuis la saison dernière, l’ambassadeur monde des casques Turtle Beach.

Des partenaires à 5 M€ par an, hors revenus gagnés avec Manchester City

Il a aussi multiplié les collaborations avec EA Sports pour les jeux FIFA, l’opérateur Orange, les boissons Wow Hydrate et la banque Lanistar. Tous ces partenariats rapportent plus de 5 millions d’euros la saison à Kevin de Bruyne, en plus de ses revenus gagnés avec Manchester City. Il vient justement de prolonger jusqu’en 2025, contre un salaire revalorisé à 21 millions d’euros brut la saison. Moins les primes.