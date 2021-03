Klopp, Flick, Kuntz… Qui succèdera à Löw en Allemagne selon les bookmakers ?

Jürgen Klopp a dit ne pas être intéressé par le poste, cela n’empêche que son nom circule pour remplacer Joakim Löw à la tête de la sélection allemande de football.

Joachim Low, sélectionneur de l’Allemagne, a annoncé ce mardi en conférence de presse, qu’il quittera ses fonctions à la fin de l’Euro 2021. Et selon Bild, la Fédération allemande a déjà plusieurs noms en tête, afin de remplacer le champion du monde 2014. Quant aux bookmakers anglais, ils ont déjà établi une liste de favoris pour le poste.

Kuntz ou Kloop pour succéder à Löw ?

Stefan Kuntz, sélectionneur des U21 allemand, est celui qui est le plus plébiscité par les bookmakers britannique. Sa nomination après la compétition estivale, est cotée à 3,50. Jürgen Klopp, en difficulté à Liverpool, a déclaré qu’il n’était pas disponible pour le poste : « Si je serai disponible cet été pour la sélection allemande ? Non ». Pourtant, son départ vers la Mannschaft, vaut six fois la mise de départ.

Flick et Kovac également cités

Toujours d’après Bild, le candidat le plus en vue serait l’actuel entraîneur du Bayern, Hansi Flick. Les bookmakers estiment, que l’homme de 56 ans, n’est que le troisième favori, avec une cote à 10. Le très jeune technicien de Leipzig (33 ans), Julien Nagelsmann, rapporterait 10 € pour 1 de joué. Niko Kovac, coach de l’AS Monaco, qui débarque à la tête de la sélection allemande, multiplierait par 16 la mise initiale.

Les cotes des potentiels successeur à Low