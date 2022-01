L1, C1, C3, CAN, Mondial… Qui va gagner en 2022 selon les bookmakers ?

Une année 2022 riche en compétitions, sur la planète football.

L’année 2022 a tous les ingrédients pour être riche en moments forts sur la planète football, puisqu’en plus de la conclusion des grandes compétitions européennes, deux tournois internationaux majeurs auront lieu : La Coupe du Monde et la Coupe d’Afrique des Nations. Les bookmakers se penchent sur tous ces formats, pour nous donner les résultats de ces compétitions à venir. Et voici les informations principales.

Les champions d’hiver seront champions d’été

Selon les bookmakers, les cinq grands championnats ne réserveront pas de surprise, quant à l’identité de leur champion. En Espagne, le Real Madrid, coté à 1,1, carbure à plein régime et ce, malgré la défaite ce dimanche, sur le terrain de Getafe. Derrière, c’est Séville qui tient la corde pour faire durer le suspense devant l’Atletico de Madrid (respectivement cotés à 7 et 21 pour remporter le titre). En Italie, l’Inter Milan est aux commandes avec une cote autoritaire de 1,3 pour gagner le titre. Naples et l’AC Milan se tiennent dans un mouchoir de poche (estimés à 9 et 10). En Angleterre, Manchester City semble d’ores et déjà promis au titre avec une cote de 1,07. Liverpool et Chelsea sont vus comme les 2 équipes à pouvoir concurrencer les Citizens, avec des cotes de champions, à 10 et 24. En Allemagne, le Bayern Munich suit l’exemple de son compère mancunien et ne laisse planer qu’un fin espoir à la concurrence avec un côte de 1,02 pour le titre. Le Borussia Dortmund semble être le seul en mesure de faire durer le spectacle bien devant le Bayer Leverkusen (cotés à 18 et 142). En France, derrière Paris coté avec la plus petite cote possible de 1,01, c’est l’OM et Nice qui sont perçus comme les plus aptes à mettre en difficulté l’ogre parisien avec des côtes à 48 et 70. En ce qui concerne la Ligue 2, c’est bien Toulouse qui semble grand favori avec une côte à 2,25 suivi d’Ajaccio (côte à 5) et d’Auxerre (côte à 6).

City, Dortmund et Rome sur le toit de l’Europe

Alors que les championnats domestiques ne s’avèrent guère disputés dans les côtes, les compétitions européennes quant à elles, se montrent très indécises. City est annoncé vainqueur de la Coupe aux grandes oreilles, un poil devant le Bayern Munich (3,75 contre 4,5) tandis que le Borussia Dortmund pourrait rafler le titre en Ligue Europa juste devant les 2 clubs espagnols du FC Séville et du FC Barcelone (6,5 contre 8 et 9). En ce qui concerne Ligue Europa Conférence, l’OM est vu comme véritable outsider de la compétition puisque la victoire finale marseillaise est côté à 8. Seules les côtes de l’AS Rome et de Leicester City sont plus faibles ; 6,5 et 7 contre 1.

Entre remake de la finale du Mondial 98 et revanche de la CAN 20219

Pour finir, les compétitions internationales sont également très indécises. Pour la grande première de l’histoire de la Coupe du monde se déroulant en hiver, au Qatar, la France et le Brésil sont les deux nations favorites pour aller jusqu’au bout (cotées à 7), suivies de l’Angleterre (cotée à 8,5) qui confirme sa montée en puissance, après sa finale au dernier Euro. Pour ce qui est de la CAN, le trio de tête est extrêmement serré. Léger avantage donné au Sénégal, dont la victoire est estimée à 6 contre 1, pendant que l’Algérie et l’Egypte pointent à 6,5 et 7 contre 1. Des réponses sont vite attendues puisque la CAN débute dès ce dimanche 9 janvier, au Cameroun.