La Juventus rejoint la Super Ligue, le cours de son action explose

Autant les amateurs de foot rejettent majoritairement l’existence de la Super Ligue, autant les investisseurs du ballon l’approuvent des deux mains.

Si les réactions du monde du football sont majoritairement courroucées, au lendemain de l’annonce, par douze clubs européens, de la création de la Super Ligue, opposée à l’UEFA et sa Ligue des champions, celles des marches boursiers sont inversement très positives. Surtout pour ce qui concerne la Juventus Turin, plus que Manchester United, pour autre club du foot coté.

La Juventus parmi les frondeurs, les investisseurs apprécient

Entre vendredi soir, à la clôture à 17h et l’ouverture ce lundi, le cours de l’action du club de la Vieille Dame a progressé de plus de 9%, en passant d’une valorisation à 0,77 euros, à 0,84, aujourd’hui au matin. Bien qu’elle ait très légèrement baissé depuis dans la matinée, à 0,82 puis 0,83 euros, cette soudaine progression témoigne de l’accueil réservé à l’annonce de la création de la Super Ligue : elle est perçue comme positive et porteuse d’espoir pour le club.

Aussi haut qu’avant de perdre le 8e de la Ligue des champions

Adrea Agnelli, son propriétaire et dirigeant est l’un des personnages clés derrière cette ligue fermée, qui réunit douze formations que sont : la Juventus, le Milan AC, l’Inter, le Real Madrid, le Barça, l’Atlético, Manchester United et City, Chelsea, Liverpool, Arsenal et Tottenham. Le cours de la bourse n’a été qu’une seule fois à ce niveau de cotation, cette saison 2020-21. C’était avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions, contre Porto. Le lendemain, parce que la Juve était éliminée, le cours de l’action dévissait.