La Lazio change d’équipementier

Mizuno habillera les joueurs et joueuses de la Lazio, à compter de la saison prochaine.

C’est une percée notable que tente la marque japonaise Mizuno, dans le football. Quelques jours après avoir annoncé son rapprochement avec le défenseur du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, elle devient le nouvel équipementier officiel de la Lazio, en Serie A, à compter de la saison 2022-23 prochaine.

Mizuno nouvel équipementier de la Lazio

Le spécialiste des chaussures et vêtement de sport fournira à l’avenir tous les produits liés au terrain sportif, et principalement les futurs maillots biancazzurri. Ni le montant, ni la durée du contrat n’ont été précisé dans le communiqué faisant l’annonce de ce sponsoring. Cet accord s’appliquera à toutes les équipes, masculine professionnelle, féminine, les jeunes et même ceux de l’école de football.

Un accord qui s’applique à toutes les équipes du club

« Tout le matériel technique sera distribué par le sous-licencié de la marque Mizuno : la société innovante Future Performance Sports (SG), et fabriqué par des partenaires stratégiques de longue date de Mizuno Corporation, Yehpattana-Tayeh et GenNex Apparel », est-il écrit dans le communiqué. Mizuno remplace la marque Macron, qui sera resté une décennie complète en tant qu’équipementier du club romain.