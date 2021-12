La LFP dévoile le nouveau ballon 2022 de la Ligue 1

Voilà le ballon officiel pour la dernière partie de la saison de Ligue 1.

Il reste le même, même équipementier Uhlsport, pour sa dernière saison. Même conception et même nom, Elysia. Mais les couleurs du ballon officiel de la Ligue 1 changent, pour aborder la deuxième moitié de la saison sportive et les frimas de l’hiver. Aux classiques blanc plus noir choisis, s’y ajoute du jaune pour donner plus de relief et de dynamisme à la sphère.

Elysia se refait une dernière beauté pour la fin de la Ligue 1

Ce sera donc la dernière de la marque allemande Uhlsport avant qu’à compter de l’exercice 2022-23 prochain et pour les cinq saisons suivantes, Kipsta, la branche football de Decathlon ne prenne le relai, comme fournisseur ballon officiel, de la LFP.