La vérité derrière les excuses de Winamax à Mbappé

Si Winamax a présenté des excuses publiques à Kylian Mbappé, c’est moins spontanément, qu’en raison d’un coup de pression exercé sur le groupe, par la Fédération française de football (FFF).

Un long message, pour présenter à Kylian Mbappé, de plates excuses et faire, en creux, la promesse de revoir la copie : voilà le sens du message publié, hier mercredi, sur les réseaux sociaux, par le compte de l’opérateur de jeux, Winamax. Cela, faisant suite à un récent post de la marque, accompagné d’une image d’un homme, les fesses à l’air, que Winamax comparait au père de l’attaquant du PSG.

Quand la FFF presse Winamax de s’excuser auprès de Mbappé

Et ce dernier, Kylian Mbappé, s’est fendu d’un message en retour, critiquant cette communication, il est vrai de mauvais goût. Une de trop, tel que le raconte en exclusivité, SportBusiness.club, qui détaille les dessous de ces excuses, qui n’ont rien de spontanée. Pour la sincérité, c’est à voir… Car en effet, Winamax a été contraint par la Fédération française de football, à cet acte de contrition.

Des excuses ou la menace de retirer l’agrément

Cela, par un courrier envoyé à l’opérateur, que SportBusiness.club a consulté, dans lequel des excuses ont été demandées, en plus d’un changement de ton dans la communication, sous peine sinon, de se voir retiré l’agrément des « droits aux paris », de toutes les compétitions nationales. Une date limite avait été fixée dans le courier, à ce mercredi 13 avril.

Nous présentons toutes nos excuses à la famille Mbappé. pic.twitter.com/9D8AOcQrCT — Winamax Sport 🔞 (@WinamaxSport) April 13, 2022

Pas la première fois que Winamax est vilipendé

Rappelons que plusieurs fois, ces dernières années, Winamax s’est mis des acteurs du sport et du football à dos : Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais, en 2019, le ministère des sports, un an plus tard, à la suite d’un tweet jugé homophobe, sorti de la référence au groupe musical, PNL, et récemment, avant l’épisode Mbappé, les Girondins de Bordeaux, auxquels Winamax était associé, avant d’être remercié par le club, en raison de moqueries récurrentes à l’encontre de son partenaire.