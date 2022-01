L’AS Monaco et Copa rééditent le maillot du titre de la saison 96-97

Ceux qui ont connu le foot français sur la fin du siècle dernier, se rappellent peut-être de ce maillot de l’AS Monaco ; celui du titre en 97.

L’on vous parle d’un temps que les moins de vingt ans, voire même de trente, n’ont pas connu. Sur la fin du siècle dernier quand, au terme de la saison 1996-97 de ce qui s’appelait encore la Division 1, l’AS Monaco a remporté un sixième titre de champion de France et disputé une demi-finale de la Coupe, qui s’appelait encore UEFA.

Le maillot du 6e titre de champion de France de l’AS Monaco

Ce fut l’un des plus beaux exercices du club princier aux ordres de Jean Tigana et cette période dorée est célébrée quinze ans plus tard, par la réédition du maillot porté par les joueurs, à l’époque. Cela étant le fruit de la collaboration de l’ASM et de la marque Copa, spécialiste de la production des maillots les plus emblématiques du football d’avant. Même pièce qu’à l’époque, avec la diagonale symbole du club princier, tel que l’a imaginée la princesse Grace Kelly. Avec le même sponsor, Liptonic, au centre de la tenue. Et un même col façon polo, comme cela se faisait beaucoup en cette période de la fin des 90’s.

La 3e saisons de la collaboration de l’ASM et de Coppa

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec Copa qui nous permet, depuis 3 saisons maintenant, de faire revivre les plus belles pages de l’histoire du club, explique Oleg Petrov, le Vice-président directeur général, de l’ASM. Cette année, nous avons souhaité mettre en avant cette équipe championne de France 97 qui était un savant mélange de joueurs confirmés et de jeunes talents formés au Club. C’est une initiative particulièrement appréciée par nos fans et que nous continuerons à leur proposer dans le futur. »

Fabien Barthez et Thierry Henry pas encore des champions du monde

Cette saison 96-97 marquant par ailleurs, les 700 ans du règne de la famille Grimaldi, l’AS Monaco avait dans ses rangs des joueurs devenus références dans la discipline : Fabien Barthez, Ali Benarbia, Enzo Scifo, Sonny Anderson, Victor Ikpeba et entre les murs du centre de formation, Sylvain Legwinski ou un certain Thierry Henry.