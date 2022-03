L’AS Monaco recrute une agence de conseil NFT

L’AS Monaco est le premier club du foot français, à s’attacher les services d’une agence dédiée aux NFT.

L’AS Monaco est l’un des clubs les plus actifs, dans le monde du football, en matière de nouvelles technologies. La blockchain, véritable révolution, n’y fait pas exception. Quelques mois après le lancement réussi de son fan token, l’$ASM, en collaboration avec Chilliz, le club de la Principauté recrute une agence de conseil NFT, Capital Block. Les NFT ou jetons non fongibles sont des biens numériques uniques. Le but de ce partenariat est de proposer un nouveau moyen aux fans de l’ASM de se lier à leur équipe préférée.

L’AS Monaco poursuit son développement dans la blockchain

Avec cette collaboration, les Monégasques deviennent les premiers à collaborer avec une société de ce type, en France. L’équipe princière pourra bénéficier de conseils d’experts sur un secteur d’avenir. Capital Block l’accompagnera également sur le développement, et le lancement de ses propres jetons non fongibles. En retour, l’entreprise devient l’agence NFT officielle de l’ASM, et bénéficiera d’une visibilité sur les différents supports de communication du club.

Une agence de conseil NFT pour renforcer l’engagement des fans

« Nous sommes heureux de lancer ce partenariat avec Capital Block, qui va permettre à l’AS Monaco de renforcer son positionnement sur le terrain de l’innovation digitale et d’améliorer les possibilités offertes aux fans de se connecter au club, affirme Oleg Petrov, Vice-Président Directeur Général de l’AS Monaco, dans un communiqué. Chaque jour qui passe confirme l’attrait grandissant autour des NFT. L’expertise de Capital Block va justement nous permettre de mieux comprendre cet univers, d’appréhender les enjeux qui y sont liés et de définir une stratégie solide et durable”. La blockchain est une technologie qui devient de plus en plus importante dans le monde du sport. Par exemple, Manchester City, référence en innovation, travaille sur la création de son propre stade dans le metaverse.