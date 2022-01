Laure Boulleau à jamais la première ambassadrice d’un bookmaker français

Laure Boulleau est la nouvelle image de l’opérateur de jeux en ligne, Vbet.

Après la fin de sa carrière au PSG, en fin mai 2018, Laure Boulleau se reconvertit en coordinatrice sportive pour le club parisien et devient également consultante pour Canal +. Et la nouvelle année commence bien pour elle puisque, ce mercredi 5 janvier, elle s’associe avec le bookmaker Vbet, dont elle devient la première ambassadrice issue du football féminin français.

Vbet confirme son implantation dans le championnat français

Cela fait déjà quelques années que l’on voit Vbet s’inscrire dans le paysage du football français. De Youri Djorkaeff, avec qui nous avions échangé lors du lancement de la marque, à Londres en 2019, à l’AS Monaco, Vbet cherche à étendre sa communauté sur le territoire français comme nous l’expliquait, il y a un an et demi, Vigen Badalyan, fondateur et dirigeant du plus gros groupe BetConstruct. Le bookmaker s’y emploie, en sortant des chemins ordinaires d’un sportif masculin, avec Laure Boulleau, figure importante du football français aujourd’hui.

Des valeurs similaires pour la collaboration Vbet x Laure Boulleau

« Je suis très heureuse et honorée de devenir la première ambassadrice de paris sportifs issue du football féminin aux côtés de Vbet, explique Laure Boulleau, dans un communiqué. Une belle aventure humaine et professionnelle a déjà commencé avec les équipes. Nous partageons la même vision du contenu premium, ainsi que la même volonté d’engager nos communautés respectives. »

« Avoir Laure à nos côtés s’est imposé comme une évidence, et nous sommes très fiers d’avoir pour ambassadrice une femme à la carrière sportive exemplaire, engagée et reconnue pour son analyse pointue des rencontres au plus haut niveau, affirme David Ozararat, Président Directeur Général du Groupe SoftConstruct France / Vbet. Grâce à ce partenariat avec Laure, nous proposerons bientôt à nos joueurs des expériences exclusives et novatrices ».