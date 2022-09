Le 11 des chômeurs qui n’ont pas trouvé de club sur le mercato 2022

Le mercato est terminé, mais beaucoup de joueurs n’ont toujours pas de club.

Ca y est, le mercato est fini. Dans les 5 grands championnats tout du moins, car les clubs de Belgique (6 septembre) et de Turquie (8 septembre) peuvent continuer leurs emplettes un peu plus longtemps. En réalité, les formations de Ligue 1 et de Ligue 2 ont la possibilité de recruter, même hors période puisque le règlement autorise notamment les joueurs libres de tout contrat à signer où ils le souhaitent. Ceux qui sont actuellement sans club ont donc moins d’urgence à en trouver un autre. Associés sur un terrain, le 11 des chômeurs 2022 a tout de même fière allure, avec beaucoup de titres sur la pelouse.

Des champions du monde et de l’expérience dans ce onze

Ni plus ni moins, que le joueur le plus titré du Real Madrid fait partie de ce collectif ci-dessous. Avec ses 25 trophées glanés chez les merengue, dont 5 Ligue des Champions, le Brésilien Marcelo (34 ans) serait sûrement le capitaine idéal. Après quinze saisons à la maison blanche, le latéral gauche est aujourd’hui sans club mais il semblait proche de Leicester, durant les dernières heures. Autre joueur au palmarès XXL, l’Espagnol Juan Mata (34 ans) est libre après son départ de Manchester United, club qu’il avait rejoint en 2014. L’ancien meneur de jeu des Red Devils et des Blues est dans le cercle très fermé des joueurs ayant gagné à la fois la Coupe du Monde, l’Euro, la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Le défenseur international français Djibril Sidibé (30 ans) ajoute une Coupe du Monde au palmarès déjà bien fourni de ce onze.

Diego Costa en pointe, Barkley au milieu et Zagadou derrière

Ce onze des joueurs sans club n’est pas si vieux, car 6 éléments ont moins de 30 ans. Parmi les autres trentenaires, l’expérimenté Diego Costa (33 ans) sera en pointe de notre attaque, soutenu par l’ancien du Benfica Adel Taarabt (33 ans). Au milieu, l’ancien lillois Xeka (27 ans) et l’anglais Ross Barkley (28 ans) ne devraient pas tarder à retrouver un club. C’est en revanche plus étonnant de voir Dan-Axel Zagadou (23 ans) figurer dans ce onze, du fait de son âge et de son ancienne équipe, le Borussia Dortmund. Il forme notre charnière aux cotés d’anciens joueurs de Ligue 1, à savoir Edgar Ié (28 ans) et Jason Denayer (27 ans). Loris Karius (29 ans), gardien malheureux de Liverpool lors de la finale de C1 en 2018, gardera les buts de ce onze.

