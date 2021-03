Le 11 (monstrueux) des joueurs qui ont quitté Nike cette année

De nombreux athlètes ont quitté Nike en ce début d’année. Et non des moindres.

Au cours de cette année, Nike a laissé filer de nombreux footballeurs. Si le départ le plus médiatisé a été celui de Neymar, d’autres sportifs ont quitté l’équipementier américain, comme Renaud Lavillenie. Il y a une possible volonté de la marque, de réduire ses têtes d’affiches monde, ou encore développer son implantation dans le sport féminin. Ada Hegerberg, joueuse de l’OL, a été le visage du lancement de la Mercurial Dragonfly.

La concurrence est forte

Puma, s’implante de plus en plus dans le monde du football. En signant Neymar, la marque a réalisé un énorme coup. De plus, l’équipementier allemand a une nouvelle stratégie, qui consiste à recruter des joueurs dans les clubs sponsorisés par la marque. Comme Manchester City, où le jeune Foden ou encore Fernandinho ont quitté Nike.

Nike reste tout de même au top

Selon une étude de GlobalData, en novembre 2020, Nike et Adidas écrasaient le marché du sponsoring des clubs du foot européen, ils habillaient 38% d’entre eux, mais assumaient 75% des investissements du marché. « Nike est toujours le leader du marché en termes de volume de transactions ainsi que sur la dépense de la marque, engageant 4% de plus que ses rivaux Adidas » notait Conrad Wiacek, l’un des auteurs de l’étude.

Le onze des joueurs qui ont quitté Nike cette année