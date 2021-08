Le Barça vend toujours les maillots de Messi

Il est toujours possible d’acheter un maillot du Barça floqué du 10 et Messi. Jusqu’à quand ?…

Et ça devrait se poursuivre, tant que Lionel Messi n’aura pas officialisé, son futur en club (ce dimanche midi ?). Sauf à ce que l’intéressé s’y oppose. Parce que n’étant plus, depuis le 30 juin dernier, officiellement un joueur du FC Barcelone, il n’y a manifestement plus de raison, pour que les maillots floqués de son numéro 10, continuent de se vendre. A tout le moins, d’en floquer de nouveau, si ce n’est pourquoi pas, d’écouler les stocks déjà préparés, dans les enseignes physiques.

Lionel Messi n’a plus de contrat depuis la fin juin…

D’autres que lui ont vu leur modèle rapidement disparaître des étals et des supports promotionnels. Mais pas Lionel Messi, sur lequel le Barça tire toujours le bénéfice des ventes de maillots à son nom. C’est le cas en ligne ce samedi, tel que nous l’avons constaté sur les espaces digitaux, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes. Pourtant le président Joan Laporta l’a dit, vendredi, à la tribune, son club ne conservera pas l’Argentin, pour des raisons « financières et structurelles ».

… Mais le Barça vend toujours des maillots de son n°10

Il est donc acquis que, non seulement Lionel Messi n’appartient plus au Barça et qu’il n’y restera pas. Il n’y a donc plus aucune raison que son maillot reste. A moins d’un énième retournement de situation, comme ce feuilleton nous en réserve depuis le premier jour.