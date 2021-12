Le château français du propriétaire de Newcastle, « le plus cher du monde »

Ce château d’exception est à la propriété de Mohammed ben Salman.

C’est une immense bâtisse, typique des châteaux du 17e siècle dont il s’inspire et tire son nom de château Louis XIV. Mais c’est en fait un ouvrage moderne, construit entre 2008 et 2011, en périphérie de Paris, sur une ancienne terre, du « Roi-Soleil ». En 2015, il a été vendu, pour la rondelette somme de 300 millions de dollars (275 M€ de l’époque), devenant alors, le « château le plus cher du monde ».

Le « château le plus cher du monde »

C’est selon le New York Times qui a révélé, le premier, l’identité de l’acquéreur : Mohammed ben Salman, le prince héritier de l’Arabie Saoudite, dont on parle en ce moment dans le sport, parce qu’il est le souverain derrière le FIP (Fonds public d’investissement), à l’origine de la reprise du club anglais de Newcastle. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 15 milliards d’euros, il a des intérêts dans de nombreux domaines, dont l’immobilier et le château français.

Un mélange d’anciens et de contemporain

L’édifice s’étend sur 34 hectares dont 5 000 mètres carrés habitables. Le château associe l’esthétique du XVIIe aux matériaux et technologies modernes. Toute l’électronique intérieure et extérieure est contrôlable depuis son téléphone. Le prince héritier a deux piscines, intérieure et extérieure, un court de squash, une salle de méditation, nichée au coeur d’un aquarium géant et une pour autre le cinéma ; une bibliothèque, une cave qui peut stocker jusqu’à 3 000 bouteilles et une discothèque, pour recevoir les convives.

A la propriété du nouveau boss de Newcastle

A l’extérieur les grandes et larges allées avec les fontaines, rappellent Versailles. Il y a deux jardins labyrinthes et tout autour les bois environnant la commune de de Louveciennes, dans les Yvelines, où se situe ce lieu majestueux, que possède le nouveau boss des Magpies, en Premier League.