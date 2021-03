Le LOSC lâché par sa banque et sponsor de 20 ans ?

Le LOSC et le Crédit Mutuel, la fin d’une longue expérience commune ?

C’est un passage à lire dans la récente enquête du journal L’Equipe, sur les salaires de la Ligue 1. En fin de sujet dédié au LOSC, le journaliste Joël Domenighetti écrit : « Selon nos informations, l’un des sponsors du club et partenaire, le Crédit Mutuel, n’hébergera plus le compte bancaire du club. De sources financières, l’établissement a demandé, en vain, des éclaircissements sur la provenance des fonds ».

Le Crédit Mutuel pourrait cesser de collaborer avec le LOSC

Ces « fonds » sont ceux du fonds d’investissement luxembourgeois Merlyn, a l’origine de la reprise du LOSC depuis le mois de décembre dernier. Cette séparation, si elle doit s’acter, marquera une forme de fracture dans la gestion du club lillois et scellera la fin d’un partenariat de presque vingt ans. Le Crédit Mutuel est en effet bien plus que la banque du club, c’est aussi un sponsor, inscrit dans la liste des « partenaires officiels ». Et depuis des années.

Un partenaire du club depuis « près de 20 ans

« Depuis presque 20 ans, le Crédit Mutuel Nord Europe est fier d’être partenaire officiel du LOSC, écrit le club sur son site officiel. Banque de proximité, le CMNE a choisi de s’associer à une équipe masculine qui porte avec panache les couleurs de la ville de Lille en France comme à l’étranger et à une équipe féminine d’élite qui prouve que le football s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes. »

Des valeurs avant partagées. Plus désormais ?

Sont aussi évoquées « des valeurs de proximité, de convivialité et de partage », que le Crédit Mutuel ne partagerait plus désormais avec Lille, qui devra peut-être changer ses comptes (et modifier sa liste des sponsors), pour la rentrée prochaine.