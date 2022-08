Le LOSC recrute un nouveau sponsor sur le short pour trois ans

Le LOSC va porter le logo de Blåkläder sur le short, les trois prochaines saisons.

Au lendemain de la révélation du nouveau maillot third, le LOSC a officialisé ce jeudi, via un communiqué, le nouveau partenariat établi avec Blåkläder pour les trois prochaines saisons. Le fabricant de vêtements de travail était déjà visible sur les shorts des joueurs lillois, lors du premier match de Ligue 1 le week-end dernier, remporté face à Auxerre (4-1). La marque suédoise dispose d’une double visibilité sur l’arrière des shorts de l’équipe professionnelle masculine, et ce jusqu’en 2025.

Un nouveau sponsor sur le short du LOSC pour 3 ans

« L’association avec Blåkläder répond à notre envie de diversifier nos partenariats tout en valorisant des marques puissantes, innovantes et expertes. Nous savons bien que les équipements de qualité conçus pour les professionnels font la clé de leur réussite et de leur performance, et c’est pourquoi nous croyons fort dans l’adhésion de notre communauté de supporters aux produits proposés par Blåkläder », souligne Olivier Létang, le président du LOSC.

De la visibilité pour la marque suédoise

En devenant partenaire officiel du LOSC, Blåkläder sera également présent dans l’enceinte lilloise les jours de match, avec de la visibilité sur les écrans panneautiques autour du terrain et des spots sur les écrans géants du stade. La collaboration s’étend jusqu’au Domaine de Luchin, le centre d’entraînement du club lillois. Le spécialiste du vêtement de travail a déjà un pied dans le sponsoring de clubs de football, nouant des partenariats avec l’Atalanta Bergame et s’affichant sur le maillot du Shelbourne FC, champion de première division irlandaise en 2021. Le fabricant suédois a aussi été partenaire des Équipes de France masculine, féminine et junior de Handball entre 2019 et 2021.