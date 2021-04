Le onze des ex de la L1 les mieux payés de Premier League

Des ex de la Ligue 1 partis chercher une expérience sportive de l’autre côté de la Manche.

Ils sont tous passés à un moment donné de leur carrière, par le championnat de France de Ligue 1. Certains de façon très brève, comme N’Golo Kanté au Stade Malherbe de Caen, d’autres de longues années, à l’exemple de Thiago Silva et Edinson Cavani au PSG, aujourd’hui respectivement à Chelsea et à Manchester United. Voilà ci-dessous notre onze des ex de la Ligue 1 les mieux payés de Premier League anglaise.

Partir de France pour gagner plus en Angleterre

Là, dans un région où les salaires sont globalement plus élevés qu’ailleurs et pour majorité de ces joueurs, supérieurs à ceux qu’ils revendiquaient en France. Même Thiago Silva et Cavani ont négocié des revenus proches de leur époque dorée, avec Paris. En moyenne, un joueur de ce collectif approche les 10 millions d’euros brut la saison complète. C’est l’équivalent du défenseur brésilien de Chelsea.

Thiago Silva dans la moyenne, Chelsea majoritaire

A propos des Blues, ils sont majoritaires avec Kanté et l’ex-marseillais, César Azpilicueta. Aux extrêmes, Hugo Lloris dans les buts a le salaire le plus modeste de l’équipe, deux fois et demi inférieur à Aubameyang, depuis le 15 septembre dernier qu’il a prolongé jusqu’en 2023 avec les Gunners d’Arsenal.

Le onze des ex de la Ligue 1 les mieux payés de Premier League

Dans le détail :

– Hugo Lloris (Tottenham) = 5,8 M€/an

– César Azpilicueta (Chelsea) = 8,3 M€/an

– Mamadou Sakho (Crystal Palace) = 6 M€

– Thiago Silva (Chelsea) = 10 M€/an

– Lucas Digne (Everton) = 7,2M €/an

– Bernardo Silva (Manchester City) = 8,5 M€

– N’Golo Kanté (Chelsea) = 8,1 M€/an

– Tanguy Ndombélé (Tottenham) = 11,7 M€/an

– Anthony Martial (Manchester United) = 14,6 M€/an

– Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) = 15 M€/an

– Edinson Cavani (Manchester United) = 13 M€/an