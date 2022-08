Le onze des joueurs qui n’ont plus de club. Il est costaud

Avec Edinson Cavani, le onze des joueurs sans contrat.

Alors que le mercato bat son plein, que les contrats se cassent et se refont, eux en espèrent justement un, de contrat. Car depuis ce 1er juillet (exception faite du cas plus spécial d’Alvaro Gonzalez avec l’OM), ils n’en ont plus et sont officiellement sans club en ce mois d’août 2022. Ils sont nombreux et parfois pas de petits noms, à l’exemple du 11 que nous avons dressé ci-dessous.

Des visages bien connus de la Ligue 1

Il est taillé Ligue 1, au maximum de joueurs connus de nôtre championnat, récents ou actuels. Dans le lot, rien de moins que le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani et avec lui, ses anciens partenaires, Serge Aurier sur le couloir droit et Salvatore Sirigu en gardien du temple. La défense « Olympique », avec Jason Denayer associée à Alvaro Gonzalez ne manque pas de sel.

Libres de s’engager où, quand et comment ils le veulent

Ce collectif est bourré d’expérience, et avec l’ancien madrilène, Marcelo, sur le côté gauche, de trophées continentaux. Pour tous ces joueurs, tout peut se passer à tout instant, puisque n’étant à la solde d’aucun employeur, ils ont la possibilité de s’engager où, quand et comment ils le veulent. A condition, bien sûr, qu’un club veuille bien d’eux…

Le onze des joueurs sans contrat en ce mois d’août