Le PMU sort le grand jeu et l’habit de lumière pour l’Euro des Bleus

Le PMU déploie son dispositif pour accompagner la France à l’Euro, avec en point d’orgue, la « casaque officielle » pour habiller les fans.

Depuis qu’elle tourne sur les réseaux sociaux, elle fait des envieux. Elle, c’est la « casaque officielle de l’équipe de France de football », que propose le PMU pour l’Euro des Bleus, dont il est l’un des partenaires majeurs. Depuis le début du mois, l’opérateur spécialiste des paris hippiques et sportifs permet à ses joueurs de la gagner, en exclusivité. Cent pièces ont été produites, bien plus la réclament.

La casaque de la France, une idée signée du PMU pour accompagner les Bleus

Ce n’est qu’une des spécificités, du grand cahier des charges prévu par la marque, pour accompagner la France au championnat d’Europe, du 11 juin au 11 juillet. Pour l’occasion, les 13 200 points de vente physique, sont sur la brèche et aux couleurs du pays, avec une PLV événementielle. Car, à chaque fois que la formation de Didier Deschamps se produira sur le rectangle vert, par ricochet, la course du quinté prévue ce jour-là deviendra, « La Course des Bleus ». Comprenons par là, que la Tirelire prévue gonflera, à 500 000 euros, le temps des matches de qualification. Puis, 1 millions, à partir des huitièmes. Et enfin, 4 millions d’euros, si la France se hisse en finale. Croisons les doigts, car tout le monde a manifestement à ya gagner.

Ce vêtement, il vibre au son des gradins. Là où les supporters ne font qu’un. pic.twitter.com/F7CeH2YsGY — PMU Hippique (@PMU_Hippique) June 2, 2021

Partenaire majeur de l’équipe de France de football

« Avec la réouverture prochaine de tous les points de vente PMU, notre partenariat avec la Fédération Française de Football est une très belle occasion de redonner le sourire et des émotions aux turfistes, à nos partenaires et à tous les fans de football. Cette opération d’ampleur nationale illustre bien notre volonté de recréer du lien social partout en France, après plusieurs mois de fermetures des commerces, et notre volonté de partager la passion des paris hippiques avec le plus grand nombre dans le réseau ou en ligne », détaille Emmanuelle Malecaze-Doublet, Directrice Marketing, E-commerce et International du PMU.

Un large dispositif de communication pour accompagner l’événement

Pour accompagner l’opération et la rendre plus visible, un dispositif publicitaire a été imaginé autour, pour la presse, le web et les réseaux sociaux.