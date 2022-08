Le RC Lens prolonge son sponsor majeur sur le maillot

De la continuité dans une formule qui marche entre le RC Lens et Auchan.

Présent sur la face avant du maillots des joueurs professionnels du RC Lens depuis 2016, Auchan le restera jusqu’en 2027, après prolongation du contrat entre les deux partenaires. Le géant français de la grande distribution est un partenaire historique du club nordiste, depuis une quarantaine d’années et les dernières, donc, à l’avant sur le maillot. Comme précédemment l’association sera pour les deux parties l’occasion d’activations communes au stade, ou dans les enseignes du commanditaire.

Auchan restera sur le maillot du RC Lens jusqu’en 2027

« Bien au-delà d’un partenariat, les connexions avec ce groupe familial sont naturelles et la confiance entre nos deux institutions est absolue. Le fait de voir Auchan prolonger son engagement avec le club un an avant le terme du contrat et pour quatre saisons illustre ce niveau de proximité », relève le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, dans le communiqué de l’annonce.

Le sponsor le plus majeur avec l’équipementier

Auchan est le partenaire commercial le plus important du club sang et or, avec l’équipementier Puma, qui produit les maillots et les vêtements liés au jeu. A Lens, le sponsoring rapporte 7,7 millions d’euros au dernier bilan de 2021 et pèse une dizaine de pour cent sur le total des revenus générés par le club, hors opérations de trading.