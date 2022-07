Le Real Madrid officialise un sponsor à plus de 5M€/an

BMW devient un partenaire mobilité du Real Madrid.

Plusieurs jours après avoir acté la fin d’une association vieille de près de vingt ans avec Audi (débutée en 2003), le Real Madrid officialise, ce mercredi, le constructeur qui prend la suite en tant que « partenaire mobilité », du club merengue. D’une marque allemande à une autre, BMW devient un nouveau commanditaire, pour les saisons à venir, inscrit à la case « sponsors globaux », soit le deuxième échelon dans la hiérarchie des commanditaires.

Le Real Madrid et BMW, c’est officiel

Ce rapprochement doit rapporter de 5 à 7 millions d’euros annuels, au club présidé par Florentino Perez. A l’avenir, comme ils recevaient déjà annuellement des voitures siglées d’Audi, les joueurs, joueuses et staff des équipes premières du Real Madrid, des sections football et basket, vont rouler à bord de BMW, à choisir entre plusieurs modèles, iX, i4, iX3, i7 ou iX1.

BMW avec le Real après avoir échoué à se rapprocher du Bayern

Le groupe BMW cherche à rejoindre l’univers du football. La marque a été un temps proche de s’associer avec le Bayern Munich, pour équipe plus locale, mais l’opération annoncée lucrative (80 M€ par an), a échoué car elle nécessitait du club bavarois qu’il se sépare d’Audi, qui est plus qu’un sponsor, dans l’actionnariat du club. Raison pour laquelle le deal a échoué.