Le training de ManU vaut plus cher que les maillots de l’OM ou l’OL

Manchester United va avoir un nouveau et lucratif sponsor maillot.

Faut-il être un club de la dimension de Manchester United, pour nouer des partenariats aussi lucratifs, sur des tenues secondaires. Car selon The Athletic, le board du club va bientôt annoncer le nouveau sponsor maillot, mais sur les tuniques d’entraînement seulement. Et la marque en question, la plateforme blockchain, Tezos, va payer plus de vingt millions de livres sterling par an.

Un sponsor training plus cher que ceux des maillots de l’OM ou l’OL

Soit près de 25 millions d’euros pour poser son logo sur des tenues qui ne seront pas celle portés sur les terrains, les soirs de grands matchs. C’est pourtant plus que les sponsors maillots des deux Olympique, de Marseille et Lyonnais. Le premier, l’OM, a récemment prolongé avec le groupe Uber Eats jusqu’en 2024, pour près de 16 millions d’euros par saison.

Le groupe Tezos succède à AON sur les maillots de Manchester United

L’autre, l’OL, est lié depuis 2020, pour cinq ans et 15 millions d’euros par an, à la compagnie aérienne, Emirates. Le partenaire training de Manchester United va payer plus, comme déjà le groupe AON qui occupait l’espace précédemment, sur les tuniques des Red Devils, moyennant près de 18 millions d’euros annuels.