Les 10 footballeurs les plus riches en 2021

Qui sont les footballeurs les plus riches du mon de cette année 2021 ?

Ils sont deux les footballeurs, d’après les données du magazine Forbes, à avoir dépassé le cap symbolique du milliard de dollars gagnés en carrière. Deux qui sont naturellement les référents de leur génération : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ça ne veut toutefois pas dire, comme on peut parfois le lire, qu’ils sont des milliardaires. Parce que l’argent qu’ils génèrent, même si les sommes sont monstrueuses, l’un et l’autre en consomment, à la hauteur de leur train de vie, supérieur à la normale des citoyens du monde.

Les 10 footballeurs les plus riches en 2021 : 10. Thierry Henry = 110 M€

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, 1 milliard de gains en carrière

Evidemment néanmoins, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont, dans cet ordre, les footballeurs les plus riches en 2021. Conclusion tirée de la plateforme spécialisée, Celebrity NetWorth. Les 10 joueurs à découvrir dans le diaporama ci-dessus ne sont pas tous en activité. C’est même une part égale entre ceux qui se produisent encore un week-end sur deux, sur les pelouses, et les autres. Quoique à l’exemple de Thierry Henry, 10e, ou de l’Anglais David Beckham, présentement propriétaire de l’Inter Miami en MLS, certains de ces retraités du ballon ont encore un sinon les deux pieds, bien dans le football.

Thierry Henry le footballeur français le plus riche en 2021

Il faut avoir au moins 110 millions d’euros comme Thierry Henry, pour entrer dans le top 10. Ce dernier est le seul Français dans les dix. Ces sommes ne sont bien évidemment qu’estimations de la fortune de chacun. Laquelle repose surtout sur les salaires et primes gagnés avec leurs clubs et sélections respectives, le sponsoring en plus et toutes les activités extra-football pour ceux qui en ont.