Les 10 sponsors maillots les plus chers signés depuis le Covid

C’est devenu, au cours de la dernière décennie, la principale source de revenus des clubs de football, pour les plus gros d’entre eux, devant les droits de la télé. De surcroît, si l’audiovisuel et ce qu’il rapporte montre certaines limites dans des championnats majeurs, le potentiel du sponsoring est beaucoup plus large et l’éventail des possibilités, avec.

C’est ce que résume succinctement KPMG, dans son sujet dédié à l’évolution des revenus commerciaux dans le football. En coeur, est partagée une infographie, montrant les 10 plus gros contrats de sponsoring maillots, signés depuis que le monde a basculé, sous l’effet du Covid 19. D’importants se sont noués, entre prolongation de Jeep avec le club de la Juventus Turin, ou nouveau partenariat comme celui conclu entre Manchester United et TeamViewer, pour une estimation de 65,55 millions de dollars annuels (56,6 M€/an).

🚨In a new analysis, we have examined the new commercial deals which have been struck in the Big5 leagues since the breakout of the COVID pandemic, focusing on front jersey sponsorships and kit supplier deals.

➡️Read our analysis: https://t.co/Oh662FEF3b pic.twitter.com/tZxXGRRtsP

— KPMG Football Benchmark (@Football_BM) November 9, 2021