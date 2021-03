Les 5 moins de 21 les plus bankable selon KPMG

Cette année, l’Euro U21 se joue dans un format inédit. La compétition a débuté ce mercredi, les 16 nations en lices, tenteront de décrocher les 8 billets pour la phase finale qui se déroule en juin prochain. À l’occasion de l’événement, KPMG a réalisé un classement des joueurs âgés de moins de 21 ans, qui ont la valeur marchande la plus élevée, sur le marché des transferts. Et cette classification, réserve des surprises, notamment sur la première marche du podium. Aucun des joueurs cités, ne participent à l’Euro U21, malgré qu’ils soient éligibles, ils sont directement sélectionnés avec les A.

Alors qu’Erling Haaland enchaîne les belles performances, avec une flambée de buts, il n’est pourtant pas l’élément qui a la valorisation la plus importante. KPMG, estime la valeur marchande de l’attaquant de 20 ans, à 110 millions d’euros, c’est moins que son coéquipier en club, Jadon Sancho. L’Anglais, convoité par Manchester United l’été dernier, à une estimation à hauteur de 118 millions d’euros, qui fait de lui le joueur de moins de 21 ans, le plus bankable du mercato. Un classement, qui devrait ravir les dirigeants du Borussia Dortmund, au vu d’une éventuelle future vente, des deux pépites, du football mondial.

UEFA European Under-21 Championship starts today in Hungary & Slovenia. Unusually, the tournament is held in 2 periods: 16 teams participate in the group stage (24-31 Mar) and 8 teams move on to the ko phase (31 May-6 Jun) to not clash with rearranged senior Euro 2020.#U21EURO pic.twitter.com/l2xtNwvJqz

