Les budgets de la Ligue 2 saison 2021-22

Les budgets prévisionnels des clubs de la Ligue 2 sont en baisse, cette saison 2021-22.

Au moins cette fois, les clubs ne partent pas sans savoir. S’il peut y avoir un avantage à tirer de ce contexte mondial si singulier, c’est celui d’appréhender avec plus de certitude, le terrain où l’on met les pieds. Ça ne veut pas dire que cela va tout solutionner, bien au contraire, et la lecture des budgets provisionnels des clubs de la Ligue 2 l’attestent : ils sont partout en baisse, d’un exercice à un autre.

Un budget moyen en baisse en Ligue 2

C’est ce que nous avons constaté à Sportune, sur la base de nos chiffres, et pour majorité, ceux communiqués par le journal L’Equipe. Ainsi, d’une moyenne que nous avions observée légèrement supérieur à 13 millions, la saison dernière, le budget d’un club de la Ligue 2, saison 2021-22 est en baisse à 11,8 millions d’euros. Le Nîmes Olympique relégué de Ligue 1, est pile dans cette fourchette.

Droits télé revus et corrigés et incertitude sur le retour du public

La baisse généralisée des budgets prévisionnels s’explique doublement pas l’échec des droits télé, revus à la baisse après l’arrêt de Médiapro, pour Téléfoot, et l’incertitude qui règne toujours sur le retour du public dans les stades. Même s’ils sont globalement moins impacté que ceux de la Ligue 1, les clubs de l’antichambre de l’élite ont disputé le dernier exercice en huis clos presque totaux, avec le manque à gagner que cela suppose.

Au TFC le plus gros budget de la saison 2021-22

Par les chiffres, le Toulouse Football Club est et reste l’ogre de ce championnat, avec le budget estimé le plus épais, bien qu’il soit ici aussi en baisse, pour débuter le championnat. L’exercice 2020-21 dernier a souri à deux budgets du ventre mou qu’étaient l’ESTAC et Clermont. Si les plus costauds financièrement n’ont pas la garantie de monter, il y a aussi de l’espoir de résister pour les budgets les plus modestes que sont ceux de Dunkerque, Pau et du Promu Quevilly-Rouen, les deux clubs corses qui l’accompagnent ont plus d’expérience et de moyens à objecter.

Les budgets des clubs de la Ligue 2 2021-2022 et leur évolution sur un an