Les chaussures au micro-ondes des joueurs de Chelsea

Rien n’est laissé au hasard à Chelsea, pour le confort des joueurs et de leur outil de travail.

C’est une habitude prise par les Blues de Chelsea, qui doit aussi se pratiquer ailleurs, dans d’autres collectifs. L’anecdote est rapportée par The Sun, à Londres, les joueurs de Thomas Tuchel passent leurs chaussures au micro-ondes, avant de les enfiler. Etrange rituel qui a sa bonne explication : cela vise à assouplir le cuir des chaussons.

Chauffer le cuir des chaussures

« Les chaussures de football modernes doivent s’enfiler, avec un cuir beaucoup plus serré reposant sur un système de compression, plus que de laçage », explique un « initié » au tabloïd anglais. Il précise : « Par temps froid, elle peuvent être plus résistante et rigides, donc plus difficile à porter au départ ». Les Blues ont donc leur four micro-ondes dans le vestiaire avec eux, où l’emportent quand ils se déplacent.

D’étonnants rituels chez les Blues de Chelsea

« Une fois que les joueurs ont chauffé leur chaussures, d’autres membres du personnel peuvent utiliser le four pour chauffer des pommes de terre en robe de chambre. C’est très populaire », s’amuse la source de The Sun, pour conclure.