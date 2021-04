Les entraîneurs de foot qui gagnent le plus cette saison 2020-21

futur adversaire du PSG en Ligue des champions, Josep Guardiola est le deuxième coach le mieux payé du foot.

Près d’une centaine de millions d’euros gagnés sur les seules indemnités de ses licenciements, c’est le chiffe qui circule depuis quelques jours et l’éviction de José Mourinho, du club de Tottenham. Avant cela, le technicien portugais appartenait au top 4 des entraîneurs de foot qui gagnent le plus cette saison 2020-21, d’après l’enquête que vient de publier, le magazine France Football.

Diego Simeone domine le classement, même après réduction de salaire

Un classement où il faut a minima gagner 21 millions d’euros pour appartenir au top 6, particulièrement bien traité par les clubs qu’ils occupent. La prime au mérite, notamment pour ce qui concerne le fidèle Diego Simeone, à l’Atlético. Selon le magazine FF, l’Argentin a réduit de près de quatre millions d’euros ses revenus, pour aider son club à mieux traverser la crise.

Pochettino n’est pas dans cette liste, son adversaire Guardiola, si

Les données ci-dessous sont des estimations des salaires, des primes et des revenus dus sponsoring, en plus. Car ici, tous ont des partenaires commerciaux, étant des personnalités influentes. Pour au moins un, clivante. Notons que deux des quatre derniers coaches qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions sont dans ce classement, avec Guardiola, deuxième à Manchester, devant Zidane, au Real Madrid. Pochettino est plus loin, à 8,5 millions brut la saison, mais ici donné sans primes, ni autre forme de rémunération.

6. Antonio Conte (Inter Milan) = 21 M€

5. Zinedine Zidane (Real Madrid) = 23 M€

4. José Mourinho (Tottenham) = 24 M€

3. Jürgen Klopp (Liverpool) = 27 M€

2. Pep Guardiola (Manchester City) = 27 M€

1. Diego Simeone (Atlético Madrid) = 36 M€