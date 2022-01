Les joueurs les mieux payés de chaque club de Premier League. 2 Français classés

Deux des vingt clubs de la Premier League ont un joueur français pour mieux payé.

La Premier League est un championnat dont beaucoup de joueurs rêvent, puisqu’elle est réputée comme étant la ligue la plus compétitive dans le monde du football. Si nos voisins anglais attirent autant, c’est également car les salaires y sont élevés. Le journal Mirror a sorti, ce samedi 8 Janvier, la liste des joueurs les mieux payés pour chaque club de Premier League. Veillez à bien vous mouiller la nuque pour les chiffres qui suivent.

2 Français dans la liste des joueurs les mieux payés

Deux joueurs français, Kurt Zouma et Moussa Sissoko, tirent ici leur épingle du jeu avec des salaires à 120 000 et 80 000 livres par semaine soit environ 144 000 et 96 000 euros hebdomadaires. Les joueurs de West Ham et de Watford sont toutefois en dessous de la moyenne, qui se situe approximativement à 201 000 euros (167 925 livres) par semaine. Chez Manchester United, les français ont la côte puisque Pogba, Martial et Varane émargent à 17,7, 14,6 et 12 millions d’euros annuels. Pas assez cependant pour accrocher le podium des plus gros salaires chez les Red Devils.

Cristiano Ronaldo en tête de gondole

Cette liste des joueurs les mieux payés dans chaque club est dominée par le quintuple Ballon d’Or, Cristiano Ronaldo, qui pointe à 510 000 livres hebdomadaires soit 612 000 euros par semaine. La recrue du MUFC est suivie du Belge, Kevin de Bruyne et de l’attaquant gabonais d’Arsenal, Pierre-Eymeric Aubameyang. On notera que c’est Brentford qui ferme la liste avec son gardien David Raya qui émarge à 30 000 euros par semaine (25 000 livres).

Les joueurs les mieux payés de chaque club de la Premier League

Arsenal – Pierre-Eymerick Aubameyang: 420 000 euros par semaine

Aston Villa – Danny Ings: 144 000 euros par semaine

Brentford – David Raya/Pontus Jansson: 30 000 euros par semaine

Brighton – Adam Lallana: 108 000 euros par semaine

Burnley – James Tarkowski/Chris Wood: 60 000 euros par semaine

Chelsea – Romelu Lukaku: 390 000 euros par semaine

Crystal Palace – Wilfried Zaha: 156 000 euros par semaine

Everton – Yerry Mina: 144 000 euros par semaine

Leeds – Raphinha: 76 000 euros par semaine

Leicester – Jamie Vardy: 168 000 euros par semaine

Liverpool – Virgil van Dijk: 264 000 euros par semaine

Manchester City – Kevin de Bruyne: 480 000 euros par semaine

Manchester United – Cristiano Ronaldo: 612 000 euros par semaine

Newcastle – Kieran Trippier: 120 000 euros par semaine

Norwich – Ben Gibson: 48 000 euros par semaine

Southampton – Theo Walcott: 90 000 euros par semaine

Tottenham – Harry Kane: 360 000 euros par semaine

Watford – Moussa Sissoko: 96 000 euros par semaine

West Ham – Kurt Zouma: 144 000 euros par semaine

Wolves – Joao Moutinho: 120 000 euros par semaine