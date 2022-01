Les prêts de joueurs les plus chers de l’histoire du football

113 millions d’euros, le coût des indemnités compensatoires dans les 10n prêts les plus chers du football.

L’introduction, en mai 2012, du Fair Play Financier, qui a pour objectif de contrôler les finances des clubs afin que ces derniers ne dépensent pas plus que ce qu’ils gagnent, a changé beaucoup de choses en matière sur le marché des transferts. En effet, les clubs, étant plus restreints, ont dû s’adapter et c’est notamment grâce à cette règle que les prêts payants ou prêts avec option d’achat, sont devenus populaires. Alors quels sont les prêts payants les plus chers dans l’histoire du football ?

Un top 10 des prêts payants qui s’élève à plus de 113 millions d’euros

Le top 10 actuel vaut 113 millions d’euros dont près de 15% pour le seul milieu argentin, Giovani Lo Celso, quand il est passé du Betis aux Spurs de Tottenham. La moyenne, à 11,3 millions d’euros, est proche du transfert de Mattia Destro, de la Roma au Genoa, en 2012. Avec le prêt de Falcao de l’AS Monaco à Manchester United (2014) et celui de Tevez, qui a également pris la direction du club mancunien en provenance de West Ham (2007), il est l’un des trois prêts du top 10 ci-dessous, conclu avant 2021. Gonzalo Higuain est pour sa part, le seul joueur à apparaître deux fois dans ce classement, à six mois d’intervalle.

Pas de français dans le classement des prêts les plus chers

Cela aurait pu être le cas avec l’attaquant français Kylian Mbappé, lors de son prêt de l’AS Monaco au Paris Saint Germain en août 2017. On a souvent parlé d’un prêt de 45 millions d’euros couplé à un transfert à hauteur de 135 millions d’euros, le tout aboutissant à la somme de 180 millions d’euros. Cependant, tel que l’expliquait Europe 1 sur les informations de Mediapart, le PSG n’a en réalité pas eu recours à un prêt payant pour l’international français, le rendant inéligible pour ce classement.

Giovani Lo Celso = 16 millions d’euros (Real Betis à Tottenham en août 2019)

Duvan Zapata = 14 millions d’euros (Sampdoria à l’Atalanta Bergame en juillet 2018)

James Rodriguez = 13 millions d’euros (Real Madrid au Bayern Munich en juillet 2017)

Carlos Tevez = 12,7 millions d’euros (West Ham United à Manchester United en août 2007)

Nicolò Barella = 12 millions d’euros (Cagliari Calcio à l’Inter Milan en juillet 2019)

Mattia Destro = 11,5 millions d’euros (Genoa CFC à l’AS Rome en juillet 2012)

Gonzalo Higuain = 10,2 millions d’euros (Juventus Turin à l’AC Milan en août 2018)

Philippe Coutinho = 8,5 millions d’euros (FC Barcelone au Bayern Munich en août 2019)

Gonzalo Higuain = 7,8 millions d’euros (Juventus de Turin à Chelsea en janvier 2019)

Radamel Falcao = 7,6 millions d’euros (AS Monaco à Manchester United en septembre 2014)