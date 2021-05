Les salaires des Français de la MLS 2021

Douze joueurs français portent les maillots de la MLS, en 2021.

Ils sont douze, et plus si l’on avait inclus les binationaux, les joueurs français présents sur le continent nord-américain, pour la saison 2021, du championnat de MLS. Douze, dont un champion du monde en titre, en la personne de Blaise Matuidi, parti de la Juventus Turin, pour la nouvelle franchise de David Beckham, l’Inter Miami.

Le contrat de Matuidi remis en question par la MLS

Récemment interrogé par L’Equipe, le milieu de terrain disait avoir « réglé » sa situation contractuelle, dénoncée plus tôt dans le printemps par la MLS, au motif que l’Inter Miami avait déjà son quota de « joueurs désignés ». Le fait est néanmoins que, selon les chiffres officiellement communiqués par la ligue du soccer aux US, Blaise Matuidi touche un salaire cette saison 2021, de 1,5 millions de dollars, trois fois et demi inférieur à ses émoluments turinois.

Adrien Hunou Français le mieux payé du soccer aux Etats-Unis

Il est donc ici devancé de l’ex du Stade Rennais, Adrien Hunou, qui vient tout juste de rejoindre le Minnesota United FC, le 23 avril dernier pour un contrat sur trois saisons (plus une en option) et un salaire proche de 1,6 millions d’euros par an. En moyenne, hors Aurélien Collin au sujet duquel il n’y a pas de donnée, un Français de la MLS 2021, gagne 700 000 euros la saison, bonus compris. C’est ce que perçoit Rudy Camacho avec le CF Montréal.

Aurélien Collin (Philadelphia Union) = NC

Paul Marie (San Jose Earthquakes) = 0,07 M€

Florian Valot (New York Red Bulls) = 0,08 M€

Frédéric Brillant (D.C. United) = 0,26 M€

Jason Pendant (New York Red Bulls) = 0,32 M€

Rémi Walter (Sporting Kansas City) = 0,53 M€

Rudy Camacho (Club de Foot Montréal) = 0,7 M€

Samuel Grandsir (Los Angeles Galaxy) = 0,77 M€

Nicolas Isimat-Mirin (Sporting Kansas City) = 0,85 M€

Kévin Cabral (Los Angeles Galaxy) = 1,17 M€

Blaise Matuidi (Inter Miami) = 1,23 M€

Adrien Hunou (Minnesota United FC) = 1,6 M€