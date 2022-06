Les sportives qui gagnent le plus sur le réseau OnlyFans

C’est une reconversion qu’il faut pouvoir assumer, mais pour elle la réussite financière est indéniable.

Depuis 2016 que la plateforme a été créée, à Londres, nombre de personnalités de tous horizons ont rejoint le monde d’OnlyFans, où le contenu des uns est vendu à l’attention des autres. Pour majorité, des images érotiques ou sexy, d’hommes et de femmes à la plastique assez parfaite, pour générer des dizaines, voire centaines de milliers d’abonnés. Et par la même des recettes non négligeables, à l’arrivée.

Elles ont été pilote, gymnaste, basketteuse… Et elle gagne beaucoup plus avec OnlyFans

Dans la liste des inscrits, certaines ont eu une première vie sportive. Et parfois à succès, avec même, dans la sélection à voir ci-dessous et en pages suivantes, une médaillée olympique des JO de Londres, en 2012. Elles, sont celles qui gagnent le plus d’argent via la plateforme, ou ses déclinaisons, selon un classement établi par le média britannique, The Sun. Elles ont été, pilote automobile, perchiste, footballeuse, basketteuse, gymnaste ou des combattantes de l’UFC, et certaines ont encore l’âge pour performer, mais les revenus produits ne sont pas tout à fait les mêmes. Etre sur OnlyFans est, pour elles, une conséquente source de rémunération. Jugez plutôt…

Les sportives qui gagnent le plus sur le réseau OnlyFans

Madelene Wright

Dans un autre vie, Madelene Wright était footballeuse, pour le compte du Charlton Women, mais en 2019, des photos partagées sur les réseaux sociaux la montrant en train d’inhaler des ballons d’azote ont mis un terme prématuré, à sa carrière. Elle a depuis radicalement changé d’orientation, et semble ne pas le regretter, puisque à The Sun, elle expliquait avoir généré plus d’un demi-million de livres sterling (585 000 €), dès sa première année sur OnlyFans. Il faut payer 31 euros, pour s’abonner à sa compte privé.