Lewandowski, bienvenue dans sa maison espagnole à 3,5 M€

Robert Lewandowski est annoncé proche du Barça. L’attaquant polonais a déjà un pied-à-terre, en Espagne.

L’avenir de Robert Lewandowski est flou. Après avoir disputé sa huitième saison avec le Bayern Munich, l’attaquant de 33 ans a indiqué qu’il souhaitait partir relever un autre challenge. Le FC Barcelone est une option réelle pour le Polonais, qui possède déjà un pied-à-terre en Espagne. Sa maison se situe non loin de Majorque, dans la région de Calvia, et elle est estimée à 3,5 millions d’euros, d’après les informations du Dario de Mallorca.

La maison espagnole de Lewandowski vaut 3,5 M€

Achetée par le couple en 2021, la demeure comporte deux étages et s’étend sur 411 mètres carrés de surface habitable, auxquels il faut ajouter 1 200 mètres carrés de terrain. L’attaquant star du Bayern et les siens peuvent profiter d’une piscine, ainsi que d’une grande terrasse. Un garage est également disponible afin qu’il puisse protéger ses plus précieux bolides. Construite en 2001, la villa est entourée par de la végétation, ce qui amplifie le sentiment de calme, qui était l’une des caractéristiques recherchées par la famille du Polonais, d’après le média espagnol.

Lewandowski compra una casa en Mallorca por 3,5 millones de euros https://t.co/9XjB6EbYTL — Diario de Mallorca (@diariomallorca) May 4, 2021

Quiétude, maître-mot de la demeure du buteur bavarois

Robert Lewandowski et sa partenaire étant parents de deux jeunes filles, la volonté était qu’elles soient à l’abri des regards indiscrets. Les clichés de la maison se font donc très rares, voire inexistants. Cela n’empêche pas le couple de s’être montré dans les environs, comme au port d’Andratx, un site touristique proche de Calvia, durant l’été dernier. Le Polonais a toujours apprécié l’Espagne, alors est-ce que 2022 est l’année où le serial buteur exporte ses talents en Liga ? La réponse dans les prochaines semaines.